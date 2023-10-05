Отставка Кевина Маккарти значительно усилила и без того большой хаос и нестабильность в Конгрессе США, в том числе в республиканской партии на фоне ожесточенной борьбы за бюджет США, где главным спорным вопросом стала финансовая и военная помощь Украине. Об очередной волне политического кризиса в США и как это может повлиять на наше государство – читайте в материале 24 Канала.

К теме Отставка Маккарти в США: все детали об историческом решении и его влиянии на помощь Украине

Почему Кевина Маккарти отправили в отставку

Маккарти – представитель республиканской партии США, с 2007 года он конгрессмен от штата Калифорния, а с 2014 года – лидер республиканцев в Палате представителей.

Спикером Палаты представителей его избрали только в январе 2023 года. Маккарти заменил на этом посту Нэнси Пелоси, представительницу демократической партии, у которой до этого было большинство в Конгрессе. В настоящее время большинство у республиканцев, при этом демократы сохранили большинство в верхней палате парламента США – Сенате.

Избрание спикера Конгресса в январе 2023 года не обошлось без скандала – Маккарти выбрали только с 15 попытки в чрезвычайно нервной атмосфере, скорее напоминавшей "реалити-шоу". Те события показали очевидное – политическая система в самом могущественном государстве мира болеет. Нынешняя отставка это только подтвердила.

За отставку проголосовали 216 членов (демократы и 8 республиканцев), против – 210 (республиканцы), и воздержались 7. А 8 конгрессменов, проголосовавших "за" – это MAGA-республиканцы, то есть радикальные сторонники Трампа.



Интересно, что по данным американских СМИ, у Маккарти обострились отношения с Трампом в последние месяцы.

Что такое MAGA Движение MAGA – это практически трампистское движение в американской политике. В конце 2022 года около 4 из 10 республиканцев идентифицировали себя как "республиканцы MAGA" – радикальное и популистское крыло в республиканской партии.



Аббревиатура расшифровывается, как Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова") – лозунг кампании, используемый в американской политике и популяризированный Дональдом Трампом в своей президентской кампании 2016 года. Интересно, что слоган Трамп позаимствовал у Рональда Рейгана.

Несмотря на угрозу шатдауна Байдену удалось раньше договориться с Маккарти об одобрении бюджета. Каждая из сторон фактически пошла на уступки. В то же время демократы пытались "продавить" вопросы помощи Украине на отдельном голосовании, не дожидаясь 17 ноября (нового голосования за поправки в бюджет).

Тогда же часть американцев, которая фактически поддерживает республиканцев, а также представители партии расценили договоренность Маккарти с Байденом как "предательство". Точнее, отказ от принципов и планов республиканцев.

Почему отставку Маккарти поддержали демократы? Здесь все очевидно, им на самом деле было за что недолюбливать спикера:

он инициировал процедуру импичмента президенту Джо Байдену;

был активным противником расследования дела "6 января" (речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа).

Почему республиканцы допустили отставку Маккарти?

Это событие указывает на очевидный внутренний кризис в партии. Республиканцы пока не могут объединиться, у них есть "раковая опухоль" в виде трампистов, к примеру Мэтт Гетц, который может пойти против большинства и привести к стратегическим провалам.

Пока новой сильной и компромиссной кандидатуры нет. А эта должность очень важна, ведь спикер определяет, кому предоставлять первенство в высказываниях, а также регулирует и администрирует всю работу.

Подробнее о политическом пути Маккарти и о том, как он оказался в кресле спикера читайте в нашем материале по ссылке.

Почему США находятся в политическом кризисе

Американскую политику поразил вирус популизма, причем избрание президента Трампа и создание группы республиканцев MAGA (сокращение от слогана Трампа и трампистов – Make America Great Again) были лишь симптомами. Оба главных лагеря американской политики –республиканцы и демократы – оказались в глубоком кризисе и больше не могут сформулировать программу, которая бы объединяла общество.

В то же время растет радикализм, поляризация и популизм. В итоге Дональд Трамп в 2016-м показался избирателям меньшим злом, чем левый популист Берни Сандерс и просто популистка Хиллари Клинтон.

Это усилило тренд – политики увидели, что именно популизм является наиболее выигрышной стратегией. Вместо этого так называемые "нормальные политики" из обоих лагерей неожиданно стали маргиналами.

Особенно четко это прослеживается в Республиканской партии. Бывшие политические наследники победителей в холодной войне сейчас скорее подражают не Рейгану или Бушу-старшему, а Олегу Ляшко. Они потеряли поддержку среднего класса и теперь все больше апеллируют к жителям американского Хартленда.

Единственное, что не меняется, их спонсорами также остаются крупные корпорации (сегодня их воплощением является Илон Маск – одиозный выходец из ЮАР, который сейчас активно симпатизирует именно группе трампистов из MAGA).

Дела у демократов тоже не очень – они замкнулись в своем информационном пузырьке, созданном соцсетями, а потому просто не представляют реалий.

Обратите внимание! Ставка на Хартленд и усиление популизма, иногда политологи ошибочно называют также "правым поворотом" - не вымысел США, а глобальный тренд.



Сейчас мы можем видеть его на примере выборов в Европе. Осенью 2023 года благодаря голосам из "глубинки" и популистским лозунгам на выборах в Словакии победил Роберт Фицо и его политсила. Через несколько недель его успех, по тому же сценарию, могут повторить польские правоцентристы из партии "Право и Справедливость".

Именно в таком состоянии американский политикум встретил едва ли не самый большой вызов в современной истории – российское вторжение в Украину. Американские аналитики смогли предсказать российскую агрессию, но политики не смогли ни остановить ее, ни спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

В итоге пришлось реагировать "с колена". Украина все же получила поддержку от США, была даже сформирована двухпартийная поддержка сопротивления агрессии, США стали во главе коалиции и выступили локомотивом предоставления Украине летального оружия.

Этот процесс мог быть значительно быстрее, если бы администрация президента Байдена раскусила блеф россиян и не преувеличивала риски эскалации. Затягивание передачи систем ПВО, танков и самолетов стоило Украине успехов на фронте и человеческих жизней. Для Байдена же это было потерей политических баллов на предстоящих выборах.

Поскольку война стала главной темой для администрации Байдена, а экономические неурядицы внутри США удалось довольно эффектно преодолеть, то именно вооруженная и финансовая помощь Украине автоматически стала целью для критики со стороны республиканцев.

В 2022 году эта тема не звучала так громко – мы видели лишь отдельные высказывания представителей так называемого "Кокуса свободы" и скандальные антиукраинские заявления этнической украинки, уроженки Носовки конгрессменки Виктории Спартц. В 2023-м республиканцы разыграли карту поддержки Украины значительно интенсивнее.

Следует понимать, что, де-юре, это не атака республиканцев непосредственно против Украины, а форма политической борьбы, которая является частью традиционной для политики США дихотомии – быть против того, за что выступает твой конкурент. Впрочем, если в США это только спор за голоса, то для Украины это вопрос жизни и смерти.

Популизм расцветает – для чего республиканцам нужен шатдаун

Не последнюю роль в этом сыграл бывший спикер Маккарти. При этом сам Маккарти похоже так не думает, ведь для него поддержка Украины была лишь политической конъюнктурой.

В начале сентября он отметился демаршем и не давал президенту Зеленскому выступить с трибуны Конгресса, однако через несколько недель уже договорился с демократами, что не будет блокировать поддержку Украины. До этого весь 2023-й год Маккарти, при любой возможности, пытался помешать помощи Украине, банально не вынося вопрос на рассмотрение Конгресса.

Теперь же Маккарти сам стал жертвой "заговора".

Инициатором отстранения спикера был конгрессмен от штата Флорида – трампист Мэтт Гетц, а основанием – совместное с Демократами голосование 1 октября за согласование краткосрочной резолюции о финансировании правительства США во избежание его потенциального шатдауна, точнее – отсрочить до 17 ноября 2023 года.

Радикальным республиканцам искусственный шатдаун был нужен, чтобы вместе со всем госсектором прекратилось финансирование и спецпрокурора Смита, который ведет расследование против Трампа.

Также Маккарти напомнили и об отказе от блокирования помощи Украине. Конечно же, не забыли старую песню об изоляционизме.

Меня обеспокоило сообщение о тайном соглашении о финансировании Украины, которое позволило бы предоставить больше денег для Украины вместе с финансированием для нашей собственной границы на юге страны. Насколько оскорбительным это должно быть для нашей таможни, пограничников и людей, которые страдают из-за незащищенности границы, что некоторые из моих коллег готовы бороться за собственную границу только при условии, что они смогут отправить миллиарды долларов в Украину, чтобы те хорошо профинансировали границу их государства. С меня довольно,

– инициатор отставки спикера Маккарти конгрессмен Гетц объясняет свою инициативу в зале Палаты представителей 2 октября 2023 года.

При этом ранее Маккарти активно заигрывал с трампистским крылом своей же политсилы – инициировал старт процедуры по импичменту Байдена, намеренно не вносил проект бюджета на голосование в Конгрессе, а ранее в обмен на избрание согласился, что вопрос отставки спикера может инициировать любой конгрессмен. Что, собственно, произошло 3 октября.

Теперь американский парламент ждут новые турбулентные времена и новые выборы спикера.

Действительно ли помощь Украине так обременительна для США

Одним из аргументов трампистов является то, что помощь Украине – очень дорогое удовольствие даже для мирового гегемона и самой мощной экономики мира. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман убедительно опроверг этот тезис в резкой колонке для New York Times.

Господин Кругман приводит несколько примеров:

Он пишет, что через 18 месяцев после российского вторжения помощь США для Украины составила 77 миллиардов долларов.

При этом общие федеральные расходы составляют свыше 6 триллионов долларов в год, или свыше 9 триллионов долларов каждые 18 месяцев.

Так что помощь Украине составляет менее 1% федеральных расходов (и менее 0,3% от ВВП). Военная часть этих расходов вообще равна менее 5% оборонного бюджета США.

За свои относительно небольшие деньги США получает демилитаризацию своего геополитического противника и при этом не теряет собственных военных – за американцев все делают украинцы. По факту это идеальная война для Америки.

Также экономист напомнил, что увеличение расходов членов НАТО на оборону было одним из основных пунктов программы самого Трампа, а оборона и укрепление границ – это вообще разные расходы бюджета, которые не связаны между собой и не пересекаются. То есть, все заявления трампистов – чистейший популизм.

В принципе это было понятно и без нобелевского лауреата, но проблема в том, что электорат MAGA не любит читать The New York Times.

Какие последствия политического кризиса в США для Украины?

Еще при спикерстве Маккарти Палата представителей приняла смету, не предусматривающую поддержку Украины. Для того чтобы получить голоса республиканцев, демократы выделили вопросы помощи Украине в отдельный законопроект. Тогда это не называли большой проблемой и полагали, что необходимые Украине миллиарды будут в следующем документе.

Сейчас же процесс существенно затягивается как минимум до избрания нового спикера. До этого конгрессмены не имеют права голосовать за другие неотложные вопросы.

Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее,

– посол Украины в США Оксана Макарова объясняет суть политических игр в Конгрессе и уверяет, что поддержка Украины не прекратится.

Мы уже увидели, что избрание нового спикера – процесс сложный, особенно когда конгрессмены-трамписты так же будут считать, что имеют "золотую акцию". Но рано или поздно он завершится и тогда вопрос помощи Украине появится на повестке дня. В этом убежден и президент Джо Байден.

В то же время президент Зеленский также заверил, что у Украины нет времени на волнения относительно поддержки на фоне событий в США. Глава государства подчеркнул, что во время своего последнего визита в США он услышал от Байдена заверение в 100-процентной поддержке Белого дома и двухпартийной поддержке Конгресса.

Возможно, к тому времени представители субкультуры MAGA наконец поймут, что Америка была и есть великой не благодаря изоляционизму, который они проповедуют, а исключительно благодаря активной позиции на мировой арене.

В то же время республиканское большинство в Конгрессе должно осознать, что оказалось в состоянии заложников трампистов, которые только ускоряют деградацию такой уважаемой партии. Выходом может стать возврат к "нормальности" и объединению с частью демократов ради избрания нового спикера, который обеспечит стабильность системы.

В этом случае вопрос помощи Украине может стать фактором для консолидации умеренного большинства двух политсил и, наконец, победы здравого смысла.