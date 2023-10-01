Успех партии Smer-SD на выборах в Словакии в Украине восприняли скептически. Лидер партии Роберт Фицо своим первым заявлением по войне после победы доказал, что украинцы не ошибались.
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Говорит, что сделает "все" для "мира"
Фицо подчеркнул, что его позиция по Украине не изменилась. Напомним, что он:
- выступает за приостановку военной помощи Украине;
- против членства Украины в НАТО;
- обещал продлить запрет на украинский агроимпорт.
Политик сказал, что готов оказывать нашему государству гуманитарную помощь, но решительно выступает против какой-либо помощи оружием.
Более того, он заявил, что сделает все, чтобы стимулировать переговоры между Украиной и Россией.
Если Smer предложат сформировать правительство… я сделаю все, в том числе и внутри Европейского Союза, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее,
– подчеркнул Фицо.
Кроме того, партиец цинично отметил, что у Словакии и ее людей проблемы больше, чем в Украине.
Кто такой Роберт Фицо
Бывший премьер-министр Словакии с пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Лидер левоцентристской партии, которая называется "Курс - социальная демократия" (Smer - sociální demokracia или Smer-SD).
Выступал против передачи Украине самолетов МиГ-29 от Словакии. Распространял кремлевские нарративы и врал, что войну на Донбассе в 2014 году якобы начала не Москва, а "украинские фашисты".
Орбан и его последние заявления
- Одним из тех, кто обрадовался победе Фицо, был премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своими высказываниями, очень напоминающими тезисы из кремлевской методички. В последний раз политик забыл, каков размер Украины. Он цинично заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС, пока не будут решены "территориальные вопросы". В МИД ему ответили, что Украина не меняла свои границы с 1991 года.
- Также Орбан сказал, что его страна не будет поддерживать Украину, пока та не "прекратит притеснения этнических венгров".
- Раньше премьер позволял себе такие высказывания как "Путин не военный преступник" и "Украина не суверенное государство".