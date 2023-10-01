Успіх партії Smer-SD на виборах у Словаччині в Україні сприйняли скептично. Лідер партії Роберт Фіцо своєю першою заявою по війні після перемоги довів, що українці таки не помилялися.

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Каже, що зробить "все" для "миру"

Фіцо наголосив, що його позиція по Україні не змінилася. Нагадаємо, що він:

виступає за призупинку військової допомоги Україні;

проти членства України в НАТО;

обіцяв продовжити заборону на український агроімпорт.

Політик сказав, що готовий надавати нашій державі гуманітарну допомогу, але рішуче виступає проти будь-якої допомоги зброєю.

Ба, більше він заявив, що зробить усе, аби стимулювати перемовини між Україною та Росією.

Якщо Smer запропонують сформувати уряд… я зроблю все, в тому числі і всередині Європейського Союзу, аби мирні переговори почалися як можна швидше,

– наголосив Фіцо.

Крім того, партієць цинічно зазначив, що у Словаччини і її людей проблеми більші, ніж в Україні.

Хто такий Роберт Фіцо

Колишній прем'єр-міністр Словаччини з проросійськими та антиукраїнськими поглядами. Лідер лівоцентристської партіюї що називається "Курс – соціальна демократія" (Smer – sociálna demokracia або Smer-SD).

Виступав Колишній прем'єр-міністр Словаччини з проросійськими та антиукраїнськими поглядами. Лідер лівоцентристської партіюї що називається "Курс – соціальна демократія" (Smer – sociálna demokracia або Smer-SD).Виступав проти передачі Україні літаків МіГ-29 від Словаччини. Поширював кремлівські наративи та брехав, що війну на Донбасі у 2014 році нібито розпочала не Москва, а "українські фашисти".

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