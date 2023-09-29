Свої чергові скандальні заяви Орбан озвучив в ефірі місцевого радіо. За його словами, під час переговорів у Брюсселі щодо вступу України до ЄС партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

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Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно,

– сказав Орбан.

Угорський прем'єр продовжив сумніватись у можливості вступу України до ЄС та зазначив, що потрібно відповісти на "дуже довгі та важкі питання, перш ніж фактично буде ухвалено рішення про початок переговорів про вступ".

Україна вже відповіла Орбану

В МЗС України уже відреагували на цинізм угорського прем'єра. Зокрема, речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко зауважив, що той фактор, що Віктор Орбан продовжує хвилюватись щодо вступу нашої держави до ЄС, – є насправді непоганим і нагадав йому територіальні кордони України.

Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів,

– наголосив Олег Ніколенко.

Інші відверто безглузді заяви Орбана

Зазначимо, що під час цього ефіру на радіо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наговорив й багато інших заяв, які складно осягнути здоровому глузду. Так, він назвав російську агресію проти України "слов'янською братньою війною".

Позиція Угорщини щодо війни