Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати Україну, поки не відновлять права етнічних угорців. До слова, раніше Орбан висловлювався про "повільний" контрнаступ та просував відверто російські наративи.

Читайте також Попередження для Орбана: у США обмежили безвізовий режим для угорців

Будапешт відмовляється підтримувати Київ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в парламенті, заявив, що Будапешт не підтримуватиме Україну на міжнародній арені, допоки "Україна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території".

Угорщина вже не вперше звинувачує Україну в утисках прав приблизно 150 тисяч етнічних угорців на Закарпатті. Причина полягає в ухваленні закону, який обмежує шкільне навчання мовами меншин.

Угорщина є членом Євросоюзу та НАТО, що дає їй право вето на вступ України. При цьому Орбан займає позицію, відмінну від лінії інших західних країн.

Інші заяви Орбана щодо України