Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину, пока не восстановят права этнических венгров. К слову, ранее Орбан высказывался о "медленном" контрнаступлении и продвигал откровенно русские нарративы.

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Будапешт отказывается поддерживать Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте, заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международной арене, пока "Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории".

Венгрия уже не в первый раз обвиняет Украину в притеснениях прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье. Причина заключается в принятии закона, ограничивающего школьное обучение языкам меньшинств.

Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, что дает ей право вето на вступление Украины. При этом Орбан занимает позицию, отличную от линии других западных стран.

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