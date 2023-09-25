Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину, пока не восстановят права этнических венгров. К слову, ранее Орбан высказывался о "медленном" контрнаступлении и продвигал откровенно русские нарративы.
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Будапешт отказывается поддерживать Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте, заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международной арене, пока "Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории".
Венгрия уже не в первый раз обвиняет Украину в притеснениях прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье. Причина заключается в принятии закона, ограничивающего школьное обучение языкам меньшинств.
Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, что дает ей право вето на вступление Украины. При этом Орбан занимает позицию, отличную от линии других западных стран.
Другие заявления Орбана по Украине
- Недавно в одном из интервью Виктор Орбан заявил, что "не видит" неудачи России в Украине. Орбан говорит, что в течение полномасштабной войны Украина не добилась никаких успехов Более того, он просит ЕС не предоставлять нашему государству финансирование.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад должен заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, нет членства в НАТО. По мнению Орбана, Украина якобы обречена проиграть из-за того, что российские военные превосходят украинских по численности.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не победит в войне с Россией. Также он заявил, что Путин – не военный преступник. В новом интервью немецкому изданию Виктор Орбан заявил, что нужно прекратить поставки вооружения в Украину. Он считает, что нужно "мириться" с Россией и оставить все так, как есть.