Такие ограничения будут действовать только для граждан Венгрии. Они не распространяются на другие 39 стран-участниц ESTA, информирует 24 Канал.

Смотрите также Европа меняет правила "безвиза": сколько придется платить за въезд в ЕС с 2024 года

Почему Венгрию "обделили"

С 1 августа срок действия ESTA для венгерских паспортов будет сокращен с двух лет до одного. А самой программой воспользоваться можно будет только один раз.

Справка. Программа ESTA ("электронная система авторизации путешествий") предусматривает, что граждане стран-участниц могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Все произошло из-за амбиций Виктора Орбана, который стремился мадьяризировать как можно больше народу за пределами Венгрии.

Когда в 2010 году к власти в Венгрии пришло его правительство, этническим венграм за рубежом, в частности, в Румынии, Словакии и Украине, начали выдавать венгерское гражданство.

Причем, по словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, Венгрия выдала более ста тысяч таких паспортов в рамках "упрощенной программы натурализации без жестких механизмов подтверждения личности".

Справка. Натурализация — процесс предоставления иностранцу гражданства определенной страны уполномоченными органами.

Правительство США неоднократно призвало венгров решить проблему безопасности, связанную с выдачей паспортов иностранцам в упрощенном формате. Однако Венгрия соответствовала игнорированию.

До этого времени американцы пытались сами решить эту проблему безопасности.

Так, в 2017 году они сделали статус Венгрии в программе безвизового режима временным, а с 2020 года запретили в ней участие венгров, родившихся за рубежом.

Впрочем, теперь ограничения относятся ко всем владельцам венгерских паспортов.

"Месть Байдена"

В Венгрии такой "недружественный" шаг США назвали местью.

В МВД страны отметили, что американцы потребовали от Будапешта предоставить данные об венграх с двойным гражданством. Однако Венгрия отказалась этого делать, потому что речь идет о безопасности ее граждан.

"И вот Байден теперь мстит", – жалуются в ведомстве.

Орбан и мадьяризация

22 июля на фестивале Тушваньош в Румынии он назвал Словакию "частью провинции, удаленной от Венгрии".

Весной этого года в одном из интервью Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей".

Осенью прошлого года одиозный политик оказался в центре скандала из-за своего футбольного шарфа. На нем была изображена "Великая Венгрия", в состав которой "включили" территории Украины и Румынии.