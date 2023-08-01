Такие ограничения будут действовать только для граждан Венгрии. Они не распространяются на другие 39 стран-участниц ESTA, информирует 24 Канал.
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Почему Венгрию "обделили"
С 1 августа срок действия ESTA для венгерских паспортов будет сокращен с двух лет до одного. А самой программой воспользоваться можно будет только один раз.
Когда в 2010 году к власти в Венгрии пришло его правительство, этническим венграм за рубежом, в частности, в Румынии, Словакии и Украине, начали выдавать венгерское гражданство.
Причем, по словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, Венгрия выдала более ста тысяч таких паспортов в рамках "упрощенной программы натурализации без жестких механизмов подтверждения личности".
Правительство США неоднократно призвало венгров решить проблему безопасности, связанную с выдачей паспортов иностранцам в упрощенном формате. Однако Венгрия соответствовала игнорированию.
До этого времени американцы пытались сами решить эту проблему безопасности.
Так, в 2017 году они сделали статус Венгрии в программе безвизового режима временным, а с 2020 года запретили в ней участие венгров, родившихся за рубежом.
Впрочем, теперь ограничения относятся ко всем владельцам венгерских паспортов.
"Месть Байдена"
В Венгрии такой "недружественный" шаг США назвали местью.
В МВД страны отметили, что американцы потребовали от Будапешта предоставить данные об венграх с двойным гражданством. Однако Венгрия отказалась этого делать, потому что речь идет о безопасности ее граждан.
"И вот Байден теперь мстит", – жалуются в ведомстве.
Орбан и мадьяризация
22 июля на фестивале Тушваньош в Румынии он назвал Словакию "частью провинции, удаленной от Венгрии".
Весной этого года в одном из интервью Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей".
Осенью прошлого года одиозный политик оказался в центре скандала из-за своего футбольного шарфа. На нем была изображена "Великая Венгрия", в состав которой "включили" территории Украины и Румынии.