Орбан надел фанатский шарф на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии. Речь идет о товарищеском поединке против Греции, состоявшемся 20 ноября.

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Орбан попал в скандал на футбольном матче

Премьер Венгрии в своем фейсбуке опубликовал видео с Джуджаком. На кадрах в раздевалке венгерской команды Орбан с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

Справка. Термином "Великая Венгрия" обозначают входящие в Венгерское Королевство земли. Страна потеряла эти территории согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 между государствами – победителями в Первой мировой войне и Венгрией, потерпевшей поражение.

На шарф Орбана обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фрейнд. "Как успокоительно для соседей Венгрии", – написал он в твиттере.

Румыния отреагировала на шарф Орбана

В МИД Румынии уже отреагировали на поступок венгерского премьера, пишут румынские СМИ. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Там заявили, что "подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером".

В Венгрии опровергли маразм Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин 4 ноября отметился циничным заявлением о том, что Венгрия, Польша и Румыния якобы имеют "территориальные претензии" к Украине.

Венгерскому МИД понадобилось два дня, чтобы найти в себе смелость опровергнуть ложь Путина. В МИД Венгрии опровергли заявление диктатора и отметили необходимость немедленного прекращения огня. Правда, упомянули и о "мирных переговорах".

Гораздо быстрее на маразм Путина отреагировали в Румынии и Польше. В Бухаресте подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Представитель координатора польских спецслужб и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства назвал слова Путина "безумием".

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