Орбан надягнув фанатський шарф на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини. Йдеться про товариський поєдинок проти Греції, який відбувся 20 листопада.

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Орбан потрапив у скандал на футбольному матчі

Прем'єр Угорщини у своєму фейсбуці опублікував відео з Джуджаком. На кадрах у роздягальні угорської команди Орбан із шарфом, на якому зображено карту "Великої Угорщини".

Довідка. Терміном "Велика Угорщина" позначають землі, що входили до Угорського Королівства. Країна втратила ці території згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка зазнала поразки.

На шарф Орбана звернув увагу німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд. "Як заспокійливо для сусідів Угорщини", – написав він у твітері.

Румунія відреагувала на шарф Орбана

У МЗС Румунії вже відреагували на вчинок угорського прем'єра, пишуть румунські ЗМІ. Відомство передало послу Угорщини у Бухаресті "тверде несхвалення" вчинку Орбана.

Там заявили, що "подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром".

В Угорщині спростували маразм Путіна

Кремлівський диктатор Владімір Путін 4 листопада відзначився цинічною заявою про те, що Угорщина, Польща та Румунія буцімто мають "територіальні претензії" до України.

Угорському МЗС знадобилося аж два дні, щоб знайти у собі сміливість спростувати брехню Путіна. У МЗС Угорщини спростували заяву диктатора та наголосили на необхідності негайного припинення вогню. Щоправда, згадали й про "мирні переговори".

Набагато швидше на маразм Путіна відреагували в Румунії та Польщі. У Бухаресті наголосили, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

Речник координатора польських спецслужб та урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору назвав слова Путіна "божевіллям".

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