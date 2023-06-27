В новом интервью немецкому изданию Виктор Орбан заявил, что следует прекратить поставки вооружения в Украину. Он считает, что нужно "мириться" с Россией и оставить все так, как есть.

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Орбан снова наговорил чепуху

Орбан заявил, что "у украинцев солдаты закончатся раньше, чем у россиян". Именно поэтому он позволяет утверждать, что Украина проигрывает в войне. "Это невозможно", – заявил он журналисту на вопрос о победе Украины.

Я не хочу влиять на украинцев, но всегда выступаю за мир. В противном случае они (украинцы – 24 Канал) потеряют огромное количество богатств, много жизней и произойдут невероятные разрушения. Поэтому мир – единственное решение. Мир означает перемирие сейчас. Итак, исходя из этого, я размышляю о том, как нам достичь кратчайшего маршрута и заключить перемирие,

– заявил Орбан.

На замечание журналиста о том, что международное сообщество пыталось уговорить Путина не атаковать Украину с помощью дипломатии, он заявил, что это была неудача, поэтому надо "стараться" больше, однако боже упаси, по его мнению, помогать украинцам финансово или оружием. Именно венгерский премьер считает причинной войны.

Особенно Орбан сетует на США. В его глазах именно они почему-то разжигатели войны, а не Россия. Более того, Украина уже почему-то "не суверенная страна".

Что действительно важно, это то, что американцы хотят делать. Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег, нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет,

– заявил Орбан.

На замечание журналиста о том, что если бы НАТО слушалось Венгрию в начале полномасштабной войны, Украина могла бы быть полностью оккупированной территорией, Обран заявил, что "это гипотеза, для которой нет доказательств".