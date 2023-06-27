У новому інтерв'ю німецькому виданню Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити постачання озброєння до України. Він вважає, що потрібно "миритися" з Росією і залишити все так, як є.
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Орбан знову наговорив нісенітниць
Орбан заявив, що "в українців солдати закінчаться раніше, ніж у росіян". Саме тому він дозволяє собі стверджувати, що Україна програє у війні. "Це неможливо", – заявив він журналісту на запитання про перемогу України.
Я не хочу впливати на українців, але завжди виступаю за мир. В іншому випадку вони (українці – 24 Канал) втратять величезну кількість багатств, багато життів і відбудуться неймовірні руйнування. Тому мир – єдине рішення. Мир означає перемир'я зараз. Отже, виходячи з цього, я розмірковую про те, як нам досягти найкоротшого маршруту та укласти перемир'я,
– заявив Орбан.
На згадку журналіста про те, що міжнародна спільнота намагалась вмовити Путіна не атакувати Україну за допомогою дипломатії, він заявив, що це була невдача, тож треба "старатися" більше, проте боже збав, на його думку, допомагати українцям фінансово чи зброєю. Саме угорський прем'єр вважає причинною війни.
Особливо Орбан нарікає на США. У його очах саме вони чомусь розпалювачі війни, а не Росія. Ба більше, Україна вже чомусь "не суверенна країна".
Що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. У них нема грошей, немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде,
– заявив Орбан.
На зауваження журналіста про те, що якби НАТО слухалось Угорщину на початку повномасштабної війни, то Україна могла б бути повністю окупованою територією, Обран заявив, що "це гіпотеза, для якої немає доказів".
Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем
На запитання журналіста про те, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, той ствердно сказав "ні". Мовляв, такі оцінки потрібно буде давати лише після війни, а зараз головне досягнути миру шляхом переговорів.
Ми хочемо миру, а миру потрібні переговори. Для переговорів потрібні перемовники. Кому ще вести переговори як не лідерам залучених країн,
– заявив Орбан.
Зауважимо, що Орбан ставився по-хамовитому і стосовно журналіста, удаючи, ніби війна Росії з Україною в Угорщині нібито відчувається більше, ніж в Німеччині. Тож йому буцімто видніше.
1989 року ви виступили в Будапешті зі сміливою промовою, закликаючи до виведення радянських військ з Угорщини. Чому через десятиліття ви поставили свою країну певним чином поряд із Росією і вважаєтеся другом Путіна навіть у Європі?
Орбан відповів: "Ви мене цим питанням провокуєте? Знаєте, говорити угорцям, що ми проросійські чи друзі росіян, суперечить нашому історичному досвіду. Я борюся за Угорщину. Мені начхати на Путіна. Мені начхати на Росію. Я дбаю про Угорщину. Тож я займаюся позиціями та діями, які хороші для угорців. І однозначно все, що зараз відбувається між Росією та Україною, є поганим для угорців. Це небезпечно для угорців. Ми втратили життя, там мешкають угорські меншини. Небезпека війни поруч із нами. Не те, що ви, знаєте, ви ж німці, у вас Польща та Угорщина між Росією та українською війною".