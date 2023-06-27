У новому інтерв'ю німецькому виданню Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити постачання озброєння до України. Він вважає, що потрібно "миритися" з Росією і залишити все так, як є.

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Орбан знову наговорив нісенітниць

Орбан заявив, що "в українців солдати закінчаться раніше, ніж у росіян". Саме тому він дозволяє собі стверджувати, що Україна програє у війні. "Це неможливо", – заявив він журналісту на запитання про перемогу України.

Я не хочу впливати на українців, але завжди виступаю за мир. В іншому випадку вони (українці – 24 Канал) втратять величезну кількість багатств, багато життів і відбудуться неймовірні руйнування. Тому мир – єдине рішення. Мир означає перемир'я зараз. Отже, виходячи з цього, я розмірковую про те, як нам досягти найкоротшого маршруту та укласти перемир'я,

– заявив Орбан.

На згадку журналіста про те, що міжнародна спільнота намагалась вмовити Путіна не атакувати Україну за допомогою дипломатії, він заявив, що це була невдача, тож треба "старатися" більше, проте боже збав, на його думку, допомагати українцям фінансово чи зброєю. Саме угорський прем'єр вважає причинною війни.

Особливо Орбан нарікає на США. У його очах саме вони чомусь розпалювачі війни, а не Росія. Ба більше, Україна вже чомусь "не суверенна країна".

Що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. У них нема грошей, немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде,

– заявив Орбан.

На зауваження журналіста про те, що якби НАТО слухалось Угорщину на початку повномасштабної війни, то Україна могла б бути повністю окупованою територією, Обран заявив, що "це гіпотеза, для якої немає доказів".