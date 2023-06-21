Голова угорської громади Києва Тібор Томпа зазначив, що з одного боку треба радіти, що з російського полону звільнені українські військові. А з іншого – в який спосіб це відбулось, не вміщується в жодні рамки. Про це він розповів 24 Каналу.

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Хоче постати ата-угорцем

Він впевнений, що до цієї ситуації був залучений прем'єр Угорщина Віктор Орбан. Але не так трапилось, як гадалось.

Сучасна влада Угорщини на чолі з диктаторським режимом Орбана є памперсом для Росії. І дійсно він хотів використати цих полонених, що незрозуміло як опинились в Угорщині,

– зауважив голова угорської громади Києва.

Спочатку цією ситуацією керував віцепрем'єр Жолт Шем'єн. Потім він від цього відрікся. Мовилось, що обмін здійснився через РПЦ.

Також планувалось, як наголосив Томпа, що Орбан візьме участь у пресконференції разом з цими 11 полоненими. До речі, згодом з'ясувалося, що не всі вони мають угорське походження. Але щось пішло не так.

Україна відповідно зреагувала на цю ситуацію і Орбан відмовився від своїх планів. А Шем'єн навіть заявив, що Україна мала б "подякувати" за звільнення полонених Угорщині.

Так, ми дякуємо, але в першу чергу українським героям, які воювали та відстоювали Україну. Але ніяк не пану Орбану і його владі,

– підкреслив Томпа.

Насправді Орбан хоче постати таким ата-угорцем – батьком усіх угорців. За прикладом Ататюрка для турків.

"Але, на жаль, Орбан є шовіністом і сприймає тільки тих угорців, які розповідають про нібито утиски в сусідніх державах. І це стосується не тільки угорців Закарпаття, а також і Словаччини, і Румунії. Хоча вони є справжніми громадянами країн, в яких проживають", – пояснив Томпа.

Як Орбан намагався використати історію з українськими полоненими: дивіться відео

Від Орбана можна очікувати чого завгодно

Подібні ситуації можуть повторюватись й надалі. Від Орбана, на його думку, можна очікувати будь-чого. Адже він ворожо налаштований до України. І є достатньо прикладів цього.

Так, український угорець, професор Ужгородського університету Федір Шандор який добровольцем пішов захищати Україну, вже декілька місяців очікує, щоб його визнали послом Угорщини від України. І угорська влада максимально затримує цей процес і не дає йому агреман.

"Але ж він є українським угорцем, справжнім героєм і він дійсно зробив би дуже багато для україно-угорських відносин, але не таким чином, як це уявляє пан Орбан", – відзначив Тібор Томпа.

Важливо! В МЗС України заявили, що українських військових в Угорщині фактично утримують в ізоляції. Вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, не можуть встановити контакт із посольством України. А з рідними спілкуються в присутності третіх осіб. Такі дії Угорщина можуть бути кваліфіковані як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

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