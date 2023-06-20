Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українських військовополонених, яких Кремль передав Угорщині, все ще не звільнили. За свідченнями родичів, спілкуватися українці з ними можуть тільки за наявності третіх осіб та лімітовано.

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Українські полонені все ще перебувають в Угорщині

Українські військовополонені, яких передали Угорщині, все ще не звільнені. Україна не може отримати ані точної інформації про їхній стан, ані доступу до них. У Києві мають приблизний список "звільнених" військових, проте підтвердити його не можуть.

Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований,

– заявив Юсов.

Також речник ГУР наголосив, що згідно з міжнародним правом, допомагати Україні у ситуації з полоненими мав би Червоний Хрест, проте організація залишилася бездіяльною. Інформацію не надає не лише Угорщина, але і Росія.

Міноборони Росії не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресорку,

– розповів Юсов.

Речник переконаний, що Росія так проводить ІПСО, і заявив, що навіть не може офіційно підтвердити, що військовополонених в Угорщині 11. Києву відомо, що спершу до Кремля Угорщина подавала список з 13 імен.

Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом,

– заявив він.

Про факт передачі полонених Угорщині українська сторона знала ще до того, як про це повідомили в РПЦ. Київ також подавав до Будапешта запит про підтвердження чи спростування інформації, проте не отримав жодної відповіді.

Натомість в угорському уряді цинічно заявили, що більшість звільнених полонених – громадяни Угорщини або "отримали статус біженця", і самі вирішили не повертатися до України. Також Жолт Шем'єн заявив, що Угорщина більше не відстежує українських військових, попри те, що є численні докази протилежного.

Передача українських полонених Угорщині: що відомо