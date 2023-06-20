Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что украинских военнопленных, которых Кремль передал Венгрии, все еще не освободили. По свидетельству родственников, общаться с ними украинцы могут только при наличии третьих лиц и лимитированно.

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Украинские пленные все еще находятся в Венгрии

Украинские военнопленные, переданные Венгрии, все еще не освобождены. Украина не может получить ни точной информации об их состоянии, ни доступа к ним. В Киеве есть приблизительный список "освобожденных" военных, однако подтвердить его не могут.

Есть информация, в частности, от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная,

– заявил Юсов.

Также представитель ГУР подчеркнул, что согласно международному праву, помогать Украине в ситуации с пленными должен был бы Красный Крест, однако организация осталась бездейственной. Информацию не предоставляет не только Венгрия, но и Россия.

"Минобороны России не подтверждало факт передачи. Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре", – рассказал Юсов.

Спикер убежден, что Россия так проводит ИПСО, и заявил, что даже не может официально подтвердить, что военнопленных в Венгрии 11. Киеву известно, что сначала в Кремль Венгрия подавала список из 13 имен.

То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Ибо событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом,

– заявил он.

О факте передачи пленных Венгрии украинская сторона знала еще до того, как об этом сообщили в РПЦ. Киев также подавал в Будапешт запрос о подтверждении или опровержении информации, однако не получил никакого ответа.

В венгерском правительстве цинично заявили, что большинство освобожденных пленных - граждане Венгрии или "получили статус беженца", и сами решили не возвращаться в Украину. Также Жолт Шемьен заявил, что Венгрия больше не отслеживает украинских военных, несмотря на то, что есть многочисленные доказательства противоположного.

Передача украинских пленных Венгрии: что известно