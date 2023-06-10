Прежде всего, дипломат заявил, что украинцы, которых российская церковь передала Венгрии, теперь являются свободными людьми. А также отметил, что Украина должна поблагодарить за это Будапешт.
К теме Это жест РПЦ, – в Венгрии подтвердили информацию о передаче украинских военнопленных
По мнению дипломата, Украина должна быть благодарна
Так, Жолт Шемьен заявил, что благодаря шагу РПЦ 11 украинцев закарпатского происхождения больше не являются военнопленными ни в России, ни в Венгрии. Теперь они – свободные люди.
Однако справедливое замечание пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко относительно неприобщенности нашего государства к передаче военнопленных Шемьен оставил без ответа. Зато заявил, что Украина должна быть благодарна.
Будь я представителем Украины, я бы поблагодарил за это,
– сказал Жолт Шемьен.
Саму же передачу украинцев в сотрудничестве с РПЦ Шемьен назвал "жестом филантропической любви" к Венгрии. Жестом от церкви, лидер которой, напомним, сам благословлял оккупантов на убийство украинцев.
Что не понравилось Жолту Шемьену
Такие замечания Шемьен высказал после того, как МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии. А также после замечания Олега Николенко о том, что "Украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами".
Следует заметить, что Олег Николенко на своей фейсбук-странице отметил: "Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость". Однако при этом должна быть координация взаимодействия по таким чувствительным вопросам.
Украина передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах, а также безотлагательно обеспечить для украинского консула доступ к ним. Ведь украинцам нужно оказать консульскую помощь и ознакомиться с состоянием их здоровья после российского плена.
Передача украинских военнопленных Венгрии: коротко
- О том, что Россия передала одиннадцать украинцев напрямую Венгрии, впервые стало известно из заявления РПЦ 8 июня.
- В это время в украинской разведке только проверяли такое заявление, ведь данных по передаче военнопленных в Украины не было. Что интересно, в это время МИД связался с венгерскими дипломатами. Однако в Будапеште тогда не подтверждали информацию РПЦ о передаче украинцев. Более того, ее не подтверждал и Жолт Шемьен.
- При этом, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинская разведка располагала информацией о подготовке российскими спецслужбами при участии РПЦ ИПСО. Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС.
- Прокомментировал такую передачу и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он убежден, что передача РПЦ украинских пленных Венгрии не больше, чем попыткой продемонстрировать "христианские ценности" России. На самом же деле действия РПЦ – обычный пиар и попытка "обелить" свою репутацию.