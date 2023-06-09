Венгрия же такими действиями, по мнению Подоляка, "обнуляет" ценности Европейского Союза. В прямом эфире телемарафона он призвал ЕС приостановить членство Венгрии, передает 24 Канал.
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Передача военных – стандартный пиар РПЦ
Михаил Подоляк предположил, что военнопленные, которых Московский патриархат передал Венгрии, являются жителями Закарпатья. Однако четкой информации у него нет, ведь освобождение военных из российского плена с Киевом не согласовывалось.
Также Подоляк отметил, что действия РПЦ – обычный пиар и попытка "обелить" свою репутацию.
РПЦ сегодня является неотъемлемой частью вооруженных сил России, атакующих другую страну. И она мотивирует военнослужащих России убивать украинцев. И на фоне этой дикой репутации, которую все в мире сегодня понимают, РПЦ ищет возможность как-то проявить свои христианские наклонности, которых у нее нет,
– заявил Подоляк.
Вице-премьер Венгрии заявил, что украинцы обязаны свободой именно РПЦ, ведь это был ее "жест".
Венгрия продолжает подыгрывать России
Советник Офиса Президента также убежден, что и Венгрия как страна пока делает "все, чтобы как можно больше украинцев убивали". В частности, уже не первый год Будапешт блокирует санкции, передачу оружия и финансовую помощь.
Вспомнил Подоляк и о визитах в Москву главы венгерского МИДа Петера Сиярто. В то же время, он отметил, что Венгрия – это проблема не Украины, а Европейского Союза.
Если у вас есть демонстративно, манифестно обнуляющая репутацию ЕС, обнуляющая ваши ценности, то пожалуйста, примите соответствующие организационные решения. Приостановите членство Венгрии, чтобы она осознала: ты или в Европе, или в России,
– сообщил Подоляк.
Также Михаил Подоляк заявил, что для Украины вопрос Венгрии очевиден. Но изменить что-то там невозможно, пока Виктор Орбан остается у власти. Заметил он и то, что Венгрия – это единственная страна Европы, где российская пропаганда доминирует "тотально".
Скандал с передачей Венгрии пленных: коротко
- О передаче украинских военнопленных в Венгрию стало известно 8 июня. Украинская сторона об этом ничего не знала, так что после обнародования заявления РПЦ разведчики начали проверять информацию. Сначала ни венгерские чиновники, ни международные организации данных об украинских военных не предоставляли.
- Впоследствии Венгрия подтвердила, что РПЦ передали 11 украинских военных. Вицепремьер Жолт Шемьен заявил, что пленные свободны благодаря именно московской церкви, ведь это был "жест РПЦ"
- После подтверждения передачи пленных МИД Украины вызвал временно поверенного Венгрии для предметного разговора.