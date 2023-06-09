Украина уже связалась с Венгрией. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

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Информацию о якобы передаче РПЦ пленных проверяют

"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных, в том числе появившуюся на сайте так называемой РПЦ. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных", – подчеркнул Юсов.

Также он отметил, что наш МИД уже связался с венгерскими коллегами – дипломатами в Киеве и Москве, а еще с министерством в Будапеште.

По состоянию на сегодняшний день министерство иностранных дел Венгрии не подтверждает данную информацию. Кроме того, наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ,

– подчеркнул представитель ГУР.

Информацию не подтверждают и другие международные структуры, в частности, Комитет Красного креста. Также Юсов акцентировал, что, кроме так называемой РПЦ, никакие другие официальные структуры врага не обнародовали и не подтверждали данные о якобы "передаче другой стране наших военнопленных".

Возможно, это фейк

Поэтому, по словам Юсова, либо эта информация в целом не соответствует действительности, либо речь идет только о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур, которые нельзя называть причастными к тому или иному государству на официальном уровне.

Состоялась ли такая передача на самом деле – это сейчас проверяется,

– отметил представитель ГУР.

В то же время добавил, что ГУР располагало информацией о спецоперации, ИПСО, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ.

"Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории Европейского союза. К сожалению, Российская Федерация продолжает использовать наиболее чувствительные темы, в частности судьбы военнопленных не для решения гуманитарных вопросов и выполнения международных обязательств, а для проведения отдельных информационно-психологических операций", – подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что единственный орган в Украине, уполномоченный заниматься возвращением и обменом наших военнопленных – это Координационный штаб по обращению с военнопленными, который соответствует Женевским конвенциям.

"Формально подобная структура действует и на территории РФ. Но никакой активности по данной ситуации с их стороны не было", – сказал Юсов.

Что этому предшествовало