Украина уже связалась с Венгрией. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
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Информацию о якобы передаче РПЦ пленных проверяют
"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных, в том числе появившуюся на сайте так называемой РПЦ. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных", – подчеркнул Юсов.
Также он отметил, что наш МИД уже связался с венгерскими коллегами – дипломатами в Киеве и Москве, а еще с министерством в Будапеште.
По состоянию на сегодняшний день министерство иностранных дел Венгрии не подтверждает данную информацию. Кроме того, наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ,
– подчеркнул представитель ГУР.
Информацию не подтверждают и другие международные структуры, в частности, Комитет Красного креста. Также Юсов акцентировал, что, кроме так называемой РПЦ, никакие другие официальные структуры врага не обнародовали и не подтверждали данные о якобы "передаче другой стране наших военнопленных".
Возможно, это фейк
Поэтому, по словам Юсова, либо эта информация в целом не соответствует действительности, либо речь идет только о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур, которые нельзя называть причастными к тому или иному государству на официальном уровне.
Состоялась ли такая передача на самом деле – это сейчас проверяется,
– отметил представитель ГУР.
В то же время добавил, что ГУР располагало информацией о спецоперации, ИПСО, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ.
"Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории Европейского союза. К сожалению, Российская Федерация продолжает использовать наиболее чувствительные темы, в частности судьбы военнопленных не для решения гуманитарных вопросов и выполнения международных обязательств, а для проведения отдельных информационно-психологических операций", – подчеркнул Юсов.
Он напомнил, что единственный орган в Украине, уполномоченный заниматься возвращением и обменом наших военнопленных – это Координационный штаб по обращению с военнопленными, который соответствует Женевским конвенциям.
"Формально подобная структура действует и на территории РФ. Но никакой активности по данной ситуации с их стороны не было", – сказал Юсов.
Что этому предшествовало
- Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что РПЦ якобы планирует передать часть пленных Венгрии, и это решение не было согласовано с Украиной.
- По словам одного из собеседников издания, РПЦ и Кирилл Гундяев собирается передать "не менее 11 украинских военнопленных". Одним из посредников вроде бы должна выступить благотворительная организация "Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров".
- Таким образом, Путинская церковь хочет вернуть утраченную легитимность, в отношении которой ввели международные санкции, а еще делегитимизировать сам процесс обмена военнопленными.
- В то же время источник рассказывает, что страна-террорист в очередной раз планирует разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".
- 8 июня пресс-служба РПЦ опубликовала сообщение, что якобы "по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения".