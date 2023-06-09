Україна вже зв'язалася з Угорщиною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

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Інформацію про нібито передання РПЦ полонених перевіряють

"Ми відстежуємо інформацію, яка стосується українських військовополонених, в тому числі, яка з'явилася на сайті так званої РПЦ. На сьогодні немає офіційного підтвердження цих даних", – підкреслив Юсов.

Також він зазначив, що наше МЗС вже зв'язалося з угорськими колегами – дипломатами у Києві та Москві, а ще міністерством у Будапешті.

Станом на зараз міністерство закордонних справ Угорщини не підтверджує дану інформацію. Крім того, наше МЗС зв'язалося з віцепрем'єром Угорщини з питань релігії Жолтом Шем'єном. І в їхньому уряді станом на зараз також не підтверджують інформацію, розміщену на сайті РПЦ,

– наголосив представник ГУР.

Інформацію не підтверджують й інші міжнародні структури, зокрема Комітет Червоного хреста. Також Юсов акцентував, що, окрім так званої РПЦ, жодні інші офіційні структури ворога не оприлюднювали і не підтверджували даних щодо нібито "передачі іншій країні наших військовополонених".

Можливо, це фейк

Тож, за словами Юсова, або ця інформація загалом не відповідає дійсності, або йдеться лише про якусь спецоперацію чи співпрацю за участі певних неофіційних структур, які не можна називати причетними до тієї чи іншої держави на офіційному рівні.

Чи відбулася така передача насправді - це зараз перевіряється,

– зазначив представник ГУР.

Водночас зауважив, що ГУР мало інформацію про спецоперацію, ІПСО, яку готували російські спецслужби за участі РПЦ.

"Її мета полягала у відновленні репутації та піднятті іміджу на території Європейського союзу. На жаль, Російська Федерація продовжує використовувати найбільш чутливі теми, зокрема долі військовополонених не для розв'язання гуманітарних питань і виконання міжнародних зобов'язань, а для проведення окремих інформаційно-психологічних операцій", – підкреслив Юсов.

Він нагадав, що єдиний орган в Україні, що уповноважений займатися поверненням та обміном наших військовополонених – це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що відповідає Женевським конвенціям.

"Формально подібна структура діє і на території РФ. Але жодної активності щодо даної ситуації з їхнього боку не було", – сказав Юсов.

Що цьому передувало