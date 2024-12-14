Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про загибель українського пілота 14 грудня

У суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілот.

Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту,

– заявили в Повітряних силах.

Наголосили, пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Українські льотчики завдають ударів в умовах активної протидії агресора.

Для якісного виконання завдання пі постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій…

– зазначили в Повітряних силах.

Також закликали підтримувати українських захисників, шанувати тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей. Констатували, війна триває, а свобода та незалежність даються Україні дуже дорогою ціною.

Нам потрібно достатньо засобів та зброї й більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні!

– підкреслили в Повітряних силах.

Наголосили, обов'язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку російську війну.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Загиблі українські пілоти