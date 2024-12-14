Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про загибель українського пілота 14 грудня
У суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілот.
Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту,
– заявили в Повітряних силах.
Наголосили, пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Українські льотчики завдають ударів в умовах активної протидії агресора.
Для якісного виконання завдання пі постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій…
– зазначили в Повітряних силах.
Також закликали підтримувати українських захисників, шанувати тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей. Констатували, війна триває, а свобода та незалежність даються Україні дуже дорогою ціною.
Нам потрібно достатньо засобів та зброї й більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні!
– підкреслили в Повітряних силах.
Наголосили, обов'язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку російську війну.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!
Загиблі українські пілоти
- У День Повітряних сил, 4 серпня, міністр оборони назвав українських пілотів, імена яких назавжди залишаться в нашій пам'яті.
- "Посіпака, Кочегар, Тарасик, Nomad, Радік, Бджоляр, Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, Дід, Лисий, Ткач, Пархом, Псих, Чумак, Лістік, Антін, Середа, Благов — позивні наших льотчиків, які ціною власного життя з перших днів російського вторгнення без вагань стали на захист Батьківщини, не дозволивши окупантам почуватися вільно, обстрілюючи наші мирні міста та села", – наголосив Рустем Умєров.
- Україна втратила ще одного оборонця неба 12 серпня. Під час виконання бойового завдання загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля.
- 26 серпня провів свій останній бій у небі Олексій Месь. Льотчик врятував українців від смертоносних російських ракет ціною власного життя. Під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару агресора пілот знищив 3 крилаті ракети й ударний дрон.