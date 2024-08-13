Про це повідомляє Менська міська рада. Трагедія сталась напередодні, 12 серпня.

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Що відомо про загибель Героя

Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля,

– йдеться у повідомленні міської ради.

Відомо, що жодних інших подробиць загибелі героя не повідомляють. Чоловік раніше розповідав, що полюбив небо через дідуся, який дуже захоплювався авіацією, але йому так і не судилося стати льотчиком. Онуку Олександру вдалося втілити в життя його мрію.

"Серце рветься на частини, еліта авіації навіки залишається в небі. Саша був прикладом для багатьох, дитина, яка самотужки пробилась в цьому житті, здійснив свою мрію, але не судилося прожити довге та щасливе життя, йому навіки 27", – згадують про льотчика у мережі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять!