Він був депутатом Чернівецької міської ради кількох скликань та громадським діячем. Про це повідомили у місцевій ОВА.

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Дмитро Сірман загинув за Україну

Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч. З перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам,

– написав начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Нардеп із Чернівців Сергій Рудик розповів, що захисник загинув на Куп'янському напрямку під Синьківкою. Чоловік пішов на фронт добровольцем ще у перші дні повномасштабної війни. За словами побратимам, 1 жовтня Дмитро Сірман мав святкувати своє 60-річчя.

Вчора на війні загинув мій тато. Найкращий українець. Світла і вічна пам’ять, – написав син воїна, Олег Сірман.

Що відомо про захисника

Дмитро Сірман був депутатом міської ради 6-го скликання від партії "Наша Україна". З 2011 по 2014 обіймав посаду директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

З 2018 по 2019 був директором ТОВ "Єврошляхбуд". Вже з 2020 року Дмитро Сірман працював заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Був помічником нардепа Сергія Рудика.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять!