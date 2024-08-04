Умєров наголосив, що їхні імена назавжди залишаться у нашій пам'яті. Водночас Міністерство оборони України робить усе для посилення наших Повітряних сил і наближення перемоги.

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Кого з полеглих пілотів назвав у своєму привітанні Умєров

Умєров зазначив, що наші захисники неба щодня демонструють свою майстерність, виконуючи завдання у надскладних бойових умовах. Міністр висловив вдячність нашим військовим за самовідданість та високий професіоналізм.

"Посіпака", "Кочегар", "Тарасик", Nomad, "Радік", "Бджоляр", Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, "Дід", "Лисий", "Ткач", "Пархом", "Псих", "Чумак", "Лістік", "Антін", "Середа", "Благов" – позивні наших льотчиків, які ціною власного життя з перших днів російського вторгнення без вагань стали на захист Батьківщини, не дозволивши окупантам почуватися вільно, обстрілюючи наші мирні міста та села,

– написав міністр.

Умєров привітав захисників з Днем Повітряних Сил / Відео з фейсбуку Рустема Умєрова

Він також висловив вдячність нашим льотчикам, зенітникам, воїнам радіотехнічних військ, підрозділам радіоелектронної боротьби, розвідки, зв'язку та частинам забезпечення Повітряних сил, які щодня і щоночі захищають українське небо і б'ють ворога на землі.

До слова, привітати наших захисників встиг уже й командувач Повітряних сил Микола Олещук. Генерал розповів, що наші захисники за 2,5 роки великої війни знищили понад 8 000 цілей ворога, включно з літаками, вертольотами, ракетами та безпілотниками. Окрім того, за цей час українські пілоти виконали понад 20 тисяч бойових вильотів.