Умеров отметил, что их имена навсегда останутся в нашей памяти. В то же время Министерство обороны Украины делает все для усиления наших Воздушных сил и приближения победы.

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Кого из павших пилотов назвал в своем поздравлении Умеров

Умеров отметил, что наши защитники неба ежедневно демонстрируют свое мастерство, выполняя задачи в сверхсложных боевых условиях. Министр выразил благодарность нашим военным за самоотверженность и высокий профессионализм.

"Посипака", "Кочегар", "Тарасик", Nomad, "Радик", "Пчеловод", Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, "Дед", "Лысый", "Ткач", "Пархом", "Псих", "Чумак", "Листик", "Антин", "Середа", "Благов" – позывные наших летчиков, которые ценой собственной жизни с первых дней российского вторжения без колебаний стали на защиту Родины, не позволив оккупантам чувствовать себя свободно, обстреливая наши мирные города и села,

– написал министр.

Умеров поздравил защитников с Днем Воздушных Сил / Видео с фейсбука Рустема Умерова

Он также выразил благодарность нашим летчикам, зенитчикам, воинам радиотехнических войск, подразделениям радиоэлектронной борьбы, разведки, связи и частям обеспечения Воздушных сил, которые ежедневно и еженощно защищают украинское небо и бьют врага на земле.

К слову, поздравить наших защитников успел уже и командующий Воздушных сил Николай Олещук. Генерал рассказал, что наши защитники за 2,5 года большой войны уничтожили более 8 000 целей врага, включая самолеты, вертолетами, ракетами и беспилотниками. Кроме того, за это время украинские пилоты выполнили более 20 тысяч боевых вылетов.