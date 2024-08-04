Генерал рассказал о достижениях наших военных в небе за 2 с половиной года полномасштабной войны против российской агрессии. Олещук также поблагодарил наших защитников за работу ради будущего Украины.

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Что сказал Олещук в поздравлении ко Дню Воздушных Сил

Николай Олещук отметил, что год назад он обращался к командующим воздушных сил стран НАТО с лозунгом "Победа на земле – куется в небе!". Тогда генерал призвал коллег создать прочную авиационную коалицию.

Командующий Воздушными силами рассказал, что о закрытом небе над Украиной и о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны наше военно-политическое командование говорило с партнерами еще накануне полномасштабного вторжения, ведь все понимали, насколько важно держать небо чистым.

Поэтому наши военные осуществили немало подготовительных мероприятий, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению противника.

Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле,

– рассказал генерал.

Какие достижения наших защитников неба за два с половиной года войны

Олещук отметил, что за два с половиной года Воздушные силы уничтожили более 8 000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты за время большой войны совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения.

"Все это стало возможным и благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Спасибо им за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей!" – подчеркнул командующий Воздушных сил.

Он также сказал, что качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных сил проявили большое мужество, героизм, профессионализм и изобретательность.

В период широкомасштабного вторжения за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4 475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, к сожалению, посмертно,

– отметил Олещук.

Генерал поздравил всех военнослужащих и ветеранов Воздушных сил с 20 годовщиной, а также поблагодарил всех, кто прилагает максимум усилий для нашей победы.

"Спасибо партнерам, волонтерам, гражданскому обществу, всем, кто помогает становиться нам сильнее в борьбе за мир и свободу для нашей Украины!" – подытожил командующий Воздушных Сил ВСУ.