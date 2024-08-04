В конце концов украинским военным удалось сбить все вражеские "Шахеды", которые залетали в воздушное пространство Украины. Под атакой российских ударных беспилотников оказались несколько областей.

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Сколько "Шахедов" удалось сбить ночью

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 4 августа 2024 года враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области по Полтавской области

Россияне также ударили 5 ударными БПЛА "Шахед", район пусков Приморско-Ахтарск в России.

Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбито пять БПЛА Shahed-131/136 в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях,

– написал генерал.



Работа ПВО ночью 4 августа / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Напоследок Олещук отметил, что вместе украинцы обязательно дойдут до победы.

К слову, воздушная тревога из-за "Шахедов" прозвучала около 23:10 3 августа и началась из Харьковской области. Дроны-камикадзе двигались в южном направлении и долетели до Николаевской области, пуски были также и из Херсонской области.

В конце концов в Украине объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям в 01:34. Последний российско-иранский беспилотник исчез в небе Кировоградской области.