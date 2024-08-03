Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

23:23, 3 августа В Миргородском районе Полтавщины были слышны взрывы

23:15, 3 августа "Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода", – сообщили защитники неба.

23:14, 3 августа Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, которая движется в направлении Полтавщины (ориентировочно Миргород).