Взрывы в областном центре Харьковской области прогремели ориентировочно в 22:55 и 23:04 3 августа. Власти уже рассказали об очередной ракетной атаке России, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Харькове

В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,

– заявили журналисты Суспильного.

К сожалению, ориентировочно в 23:04 в Харькове снова прогремели взрывы. Также, вероятно, за пределами областного центра.

Кстати, тревогу в Харьковской области объявили еще в 17:55 3 августа.

По неподтвержденной информации мониторинговых телеграм-каналов, Россия атаковала скоростной ракетой, перед тем – была угроза применения ракет Х-59/69.

Угроза применения вражеских ударных БпЛА из Белгородской области. Направление движения – на Юг,

– предупредили Воздушные силы об опасности на Харьковщине в 23:10 3 августа.

Людей традиционно призывают находиться в укрытиях гражданской защиты или соблюдать правила двух стен, ведь это может спасти жизнь.

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Власти рассказали об атаке на Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал ориентировочно в 23:13 3 августа, что оккупанты нанесли очередные ракетные удары по региону.

Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются,

– сказал чиновник.

Он также подтвердил, что есть угроза вражеских беспилотников.