Вибухи в обласному центрі Харківської області пролунали орієнтовно о 22:55 та о 23:04 3 серпня. Влада вже розповіла про чергову ракетну атаку Росії, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Харкові

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– заявили журналісти Суспільного.

На жаль, орієнтовно о 23:04 у Харкові знову пролунали вибухи. Також, ймовірно, за межами обласного центру.

До речі, тривогу в Харківській області оголосили ще о 17:55 3 серпня.

За непідтвердженою інформацією моніторингових телеграм-каналів, Росія атакувала швидкісною ракетою, перед тим – була загроза застосування ракет Х-59/69.

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області. Напрям руху – на Південь,

– попередили Повітряні сили про небезпеку на Харківщині о 23:10 3 серпня.

Людей традиційно закликають перебувати в укриттях цивільного захисту або дотримуватись правил двох стін, адже це може врятувати життя.

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Влада розповіла про атаку на Харків

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів орієнтовно о 23:13 3 серпня, що окупанти завдали чергових ракетних ударів по регіону.

Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються,

– сказав посадовець.

Він також підтвердив, що є загроза ворожих безпілотників.