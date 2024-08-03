Вибухи в обласному центрі Харківської області пролунали орієнтовно о 22:55 та о 23:04 3 серпня. Влада вже розповіла про чергову ракетну атаку Росії, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Харкові
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,
– заявили журналісти Суспільного.
На жаль, орієнтовно о 23:04 у Харкові знову пролунали вибухи. Також, ймовірно, за межами обласного центру.
До речі, тривогу в Харківській області оголосили ще о 17:55 3 серпня.
За непідтвердженою інформацією моніторингових телеграм-каналів, Росія атакувала швидкісною ракетою, перед тим – була загроза застосування ракет Х-59/69.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області. Напрям руху – на Південь,
– попередили Повітряні сили про небезпеку на Харківщині о 23:10 3 серпня.
Людей традиційно закликають перебувати в укриттях цивільного захисту або дотримуватись правил двох стін, адже це може врятувати життя.
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Влада розповіла про атаку на Харків
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів орієнтовно о 23:13 3 серпня, що окупанти завдали чергових ракетних ударів по регіону.
Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються,
– сказав посадовець.
Він також підтвердив, що є загроза ворожих безпілотників.