Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 22 по 28 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Просування ворога на Куп'янському напрямку

Основними точками бойових зіткнень на Куп'янському напрямку є райони сіл Синьківка, Степова Новоселівка та Піщане. Саме в районі останнього минулого тижня ворогу вдалося просунутися та захопити більшість села. Західні околиці Піщаного перебувають у сірій зоні. Ймовірно, наступними цілями ворога на цій ділянці є села Колісниківка та Глушківка, які розташовані на березі річки Оскіл. Ворог прагне відтіснити Сили оборони за річку.



Як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої у Нью-Йорку та штурми в напрямку Торецька

Уже впродовж кількох тижнів складною залишається ситуація на Торецькому напрямку. Ворог з двох напрямків намагається просуватися до Торецька для подальшого захоплення міста. Основними точками боєзіткнень стали Нью-Йорк та Залізне. Проте варто відзначити, що у порівнянні з минулими тижнями ситуація на напрямку зараз в контексті просувань ворога має тенденцію до стабілізації. Сили оборони не дають ворогу просуватися у Нью-Йорку, хоч і постійні атаки знищують селище. Тому окупанти вирішили проводити штурмові дії в обхід селища та атакують в напрямку Пантелеймонівки, де й мали просування.

У Залізному ворогу вдалося просунутися, проте спроби ворога зайти в Торецьк залишаються безуспішними.



Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Наступ на Селидове й оточення біля Прогресу

Найскладнішим на всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Минулого тижня ворог здійснив прорив у районі раніше захопленого села Прогрес та веде штурмові дії в бік міста Селидове.

У районі села Воздвиженка ворога вдалося зупинити. Варто відзначити, що це останнє село, що відділяє лінію зіткнення та трасу Покровськ – Костянтинівка.

Після захоплення села Прогрес виникла загроза оточення Сил оборони між Прогресом та Лозуватським. За даними аналітиків DeepState, бійці 31-ї окремої механізованої бригади потрапили у повне оточення уночі 25 липня. Проте завдяки злагодженим діям артилерії, аеророзвідки й суміжних сил, два батальйони бригади у повному складі змогли прорвати оточення та вийти.



Такою була ситуація на момент оточення / Карта DeepStateMAP

Крім того, в районах сіл Прогрес та Вовче росіяни прорвалися й почали наступати на Веселе, Сергіївку та Желанне. У довгостроковій перспективі ворог прагне зайти у Покровськ і захопити його, проте зараз ситуація вказує на те, що окупанти цілять на Селидове. Зараз лінію зіткнення і місто розділяють близько 10 кілометрів.

Крім того, окупанти також просуваються по лінії Новоселівка Перша – Яснобродівка.



Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

Тривають міські бої в Красногорівці, південь якої повністю окупований. Зараз бої тривають у центральній частині міста, а північ – під контролем Сил оборони. Оборона міста триває в умовах постійних обстрілів та ударів ракетами й авіабомбами.

Як змінилася ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Вугледарському та Времівському напрямках

Упродовж минулого тижня ворог знову активізувався в районі Вугледара, що відбувається періодично. Окупаційним військам вдалося просунутися в напрямку села Водяне, що біля Вугледару.





Вугледарський напрямок / Карта DeepStateMAP

На Времівському напрямку після захоплення Урожайного ворог продовжує тиснути далі в напрямку Макарівки. Упродовж минулого тижня просувань там не зафіксували, проте збільшилася сіра зона між Урожайним та Макарівкою.



Времівський напрямок / Карта DeepStateMAP

Також сіра зона збільшилася і на Роботинському виступі в районі Новопокровки. Проте ворожих просувань на Оріхівському напрямку минулого тижня не зафіксовано.

Успіх є результатом спільних зусиль

Хоч у щотижневих оглядах ми розповідаємо про ті напрямки, де лінія зіткнення змінилася, цього тижня варто відзначити й особливо ті, де змін не зафіксовано. Адже стримування ворога – складне завдання, і його наші воїни виконують.

Окупанти тиснуть на Луганщині – на села Андріївка, Макіївка та Білогорівка. Проте у жодному просувань не мають. Також не має ворог просувань в районі Лиману, Сіверська та Часового Яру. Щодо останнього, то й просувань не зафіксовано й у самому місті. Зважаючи на те, яких зусиль докладає ворог та які ресурси залучає для захоплення Часового Яру – стримування окупантів з боку Сил оборони є надзвичайно складним завданням.

І зараз стримування ворога є успіхом. У перспективі – звільнення нашої землі від окупантів. Проте будь-який успіх можливий тільки як результат спільних зусиль. Наші воїни роблять титанічну і надважливу роботу, проте відсутність підтримки тилу, працювати все важче. Тому кожен із нас має керуватися простим принципом – "В армії або для армії".

Крім того, не варто забувати про те, з ким нам доводиться воювати. Рівно 2 роки тому росіяни здійснили жахливий теракт в Оленівці, вбивши 53 українських полонених. Ми не можемо забувати і повинні робити все для того, аби ворог був покараний.

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