Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень, а протягом поточної – ще 5 атак. Втрати ворога, як безповоротні, так і санітарні, за минулу добу становили 105 осіб.

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Ситуація на Харківщині

У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекіно,

– ідеться у звіті ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА.

Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах Росії поблизу населеного пункту Сотницький Козачок ЗСУ уразили особовий склад ворога.

За минулу добу росіяни втратили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема танк, 10 артилерійських систем, 7 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки та 17 БпЛА. Було знищено 67 укриттів особового складу противника, пункт зберігання боєприпасів, стартовий майданчик БпЛА.