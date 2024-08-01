31 липня стало відомо, що винищувачі F-16 уже в Україні. За даними західної преси, ці літаки вже використовували для протиповітряної оборони, проте офіційного підтвердження надходжень та застосування цих літаків поки немає.

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Як F-16 вплинуть на динаміку війни

За словами аналітиків AP, F-16 американського виробництва – це культовий винищувач, який протягом 50 років був фронтовим бойовим літаком альянсу НАТО та численних військово-повітряних сил у всьому світі.

Західні країни пообіцяли Києву надати F-16, і деякі з них прибули в Україну, пише Associated Press з посиланням на джерела у Вашингтоні. Очікується, що винищувачі незабаром почнуть здійснювати бойові польоти в українському небі і стануть вкрай необхідним поштовхом, щоб протистояти вторгненню Росії.

За словами Федеріко Борсарі з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні, F-16, ймовірно, виконуватимуть три основні завдання:

перехоплювати російські ракети та безпілотникі, які атакують Україну;

пригнічувати системи ППО противника;

завдавати ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря-земля".

Вони зможуть вплинути на певну динаміку війни,

– сказав Борсарі.

Варто зазначити, що багато інформації про розгортання F-16 засекречено, включаючи те, які цілі західні уряди дозволяють вражати та яку зброю вони надішлють разом з літаками.

Які виклики тепер стоять перед Україною

Марина Мирон з відділу оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона назвала виклики, які стоять перед Україною після отримання F-16.

Приблизно дев'ятимісячне навчання в США та Європі для українських пілотів було прискореним курсом порівняно зі звичайним трирічним курсом для західних пілотів. За словами Мирон, це означатиме обмеження їх продуктивності.

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F-16 також вимагає великої кількості допоміжного персоналу, наприклад кваліфікованих інженерів з технічного обслуговування, завантажувачів боєприпасів, аналітиків розвідки та бригад екстреної допомоги.

Україна також має створити мережу радіолокаційних станцій, посилених ангарів, постачання запчастин і систем заправки. Якісні аеродроми також є обов'язковими, оскільки повітрозабірник F-16 розташований близько до асфальту, тому існує небезпека засмоктування сміття та бруду в двигун.

Потрібно вирішити так багато пов'язаних із цим проблем,

– сказала Мирон.

До слова, раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.