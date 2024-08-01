Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що 128 літаків потрібні для протидії повітряним загрозам, роботи по прикордонних територіях. Також винищувачі важливі для ударів вглиб Росії та на лінії фронту.

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Навіть кілька F-16 будуть ефективними

Не треба забувати, що навіть ті кілька літаків, які нам обіцяли передати у 2024 році, можуть суттєво збільшити шанси Збройних Сил протидіяти російським повітряним загрозам.

Навіть 6 F-16 – це 6 систем, які обладнані радіолокаційними можливостями виявлення будь-яких повітряних цілей. Вони можуть знищувати їх у радіусі 200 кілометрів,

– розповів авіаексперт.

Від цих літаків не варто очікувати надможливостей, адже вони створені для виконання певних завдань. В роботі з іншими системами, зокрема ракетами ATACMS чи з безпілотниками, – збільшуються шанси протидіяти ворогу. Адже зараз ми обмежені в авіаційній компоненті.

Тому F-16 – це повноцінна авіаційна база, яка може використовувати все озброєння, яке з ними передадуть. Безумовно, нам хочеться отримати ракети JASSM, які можуть працювати на відстані до тисячі кілометрів. Думаю, у майбутньому ми їх матимемо,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Наразі головне завдання – закрити повітряний простір України, а далі робота по прифронтовій зоні. Зважаючи на наявність ракет AIM-120, ми зможемо суттєво відігнати російську авіацію, адже ці ракети працюють на понад 180 кілометрів.

Де можуть розмістити F-16

За словами авіаексперта, винищувачі перебуватимуть на території України. Також варто розуміти відмінності між аеродромами, де стоять літаки, й тими, де вони просто зупиняються, щоб дозаправитися чи оснаститися озброєнням.

Росіяни хизуються розвідувальними можливостями своїх БпЛА, але вони можуть долітати лише до прифронтової чи прикордонної зон. Українські безпілотні системи активно фільмують все, що відбувається глибоко на території Росії, знищуючи ворожі НПЗ чи аеродроми.

Ключовим завданням є створення потужних систем захисту аеродромів завдяки протиповітряній обороні. Тобто протидія швидким цілям, аеробалістичним ракетам. А надалі – велика кількість пілотів, щоб у випадку небезпеки можна було підійняти літаки в небо та передислокувати,

– підсумував Анатолій Храпчинський.