При цьому загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення вже становлять більш як 580 тисяч осіб вбитими та пораненими. Не менш активно знищується й ворожа техніка. Якими є втрати ворога – передає 24 Канал.
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Втрати ворога
Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 581760 (+1170) осіб,
- танків – 8406 (+4);
- бойових броньованих машин – 16238 (+27);
- артилерійських систем – 16217 (+56);
- РСЗВ – 1135 (+1);
- засобів ППО – 908 (+1);
- літаків – 363 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52);
- крилатих ракет – 2410 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54);
- спеціальної техніки – 2723 (+4).
Втрати ворога на 3 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ