При цьому загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення вже становлять більш як 580 тисяч осіб вбитими та пораненими. Не менш активно знищується й ворожа техніка. Якими є втрати ворога – передає 24 Канал.

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Втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

особового складу – близько 581760 (+1170) осіб,

танків – 8406 (+4);

бойових броньованих машин – 16238 (+27);

артилерійських систем – 16217 (+56);

РСЗВ – 1135 (+1);

засобів ППО – 908 (+1);

літаків – 363 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52);

крилатих ракет – 2410 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54);

спеціальної техніки – 2723 (+4).