При этом общие потери России с начала полномасштабного вторжения уже составляют более 580 тысяч человек убитыми и ранеными. Не менее активно уничтожается и вражеская техника.

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Потери врага

С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:

  • личного состава – около 581760 (+1170) человек,
  • танков – 8406 (+4);
  • боевых бронированных машин – 16238 (+27);
  • артиллерийских систем – 16217 (+56);
  • РСЗО – 1135 (+1);
  • средств ПВО – 908 (+1);
  • самолетов – 363 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13057 (+52);
  • крылатых ракет – 2410 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21926 (+54);
  • специальной техники – 2723 (+4).

Потери врага на 3 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ