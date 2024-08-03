При этом общие потери России с начала полномасштабного вторжения уже составляют более 580 тысяч человек убитыми и ранеными. Не менее активно уничтожается и вражеская техника.
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Потери врага
С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:
- личного состава – около 581760 (+1170) человек,
- танков – 8406 (+4);
- боевых бронированных машин – 16238 (+27);
- артиллерийских систем – 16217 (+56);
- РСЗО – 1135 (+1);
- средств ПВО – 908 (+1);
- самолетов – 363 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13057 (+52);
- крылатых ракет – 2410 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 21926 (+54);
- специальной техники – 2723 (+4).
Потери врага на 3 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ