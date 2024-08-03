За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений, а в течение текущих – еще 5 атак. Потери врага, как безвозвратные, так и санитарные, за минувшие сутки составили 105 человек.

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Ситуация на Харьковщине

В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино,

– говорится в отчете ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БпЛА.

Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах России вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок ВСУ поразили личный состав врага.

За минувшие сутки россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности танк, 10 артиллерийских систем, 7 автомобилей, 5 единиц специальной техники и 17 БпЛА. Было уничтожено 67 укрытий личного состава противника, пункт хранения боеприпасов, стартовая площадка БпЛА.