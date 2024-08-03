Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

23:23, 3 серпня У Миргородському районі Полтавщини було чути вибухи

23:15, 3 серпня "Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", – повідомили оборонці неба.

23:14, 3 серпня Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, яка рухається у напрямку Полтавщини (орієнтовно Миргород).