Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

23:23, 3 серпня

У Миргородському районі Полтавщини було чути вибухи

23:15, 3 серпня

"Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", – повідомили оборонці неба.

23:14, 3 серпня

Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, яка рухається у напрямку Полтавщини (орієнтовно Миргород).

23:12, 3 серпня

Крилата ракета у Сумській області, напрям руху Прилуки,
– написали у Повітряних силах.