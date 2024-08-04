Зрештою українським військовим вдалося збити всі ворожі "Шахеди", які залітали у повітряний простір України. Під атакою російських ударних безпілотників опинилися кілька областей.

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Скільки "Шахедів" вдалося збити вночі

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині.

Росіяни також вдарили 5 ударними БпЛА "Шахед", район пусків Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п'ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях,

– написав генерал.



Робота ППО вночі 4 серпня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наостанок Олещук наголосив, що разом українці обов'язково дійдуть до перемоги.

До слова, повітряна тривога через "Шахеди" пролунала близько 23:10 3 серпня і почалася з Харківської області. Дрони-камікадзе рухалися у південному напрямку і долетіли до Миколаївської області, пуски були також і з Херсонської області.

Зрештою в Україні оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях о 01:34. Останній російсько-іранський безпілотник зник у небі Кіровоградської області.