Наразі у частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.
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Зафіксовано БпЛА на півночі Миколаївщини. Вони рухаються на північ.
БпЛА в Компаніївському районі Кіровоградщини, напрямок на Кропивницький,
– пишуть у ПС.
О 00:29 повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області.
За даними моніторингових каналів, туди через Миколаївщину рухаються кілька "Шахедів".
Актуальна карта повітряних тривог станом на 00:19
Безпілотники рухаються на Запоріжжя
О 00:17 зафіксовано рух БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя, вектор руху – на південь.
Частина БпЛа летить на Миколаїв
Повітряні сили попередили, що БпЛА на Херсонщині змінили напрямок руху у бік Миколаєва.
У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
БпЛа рухаються на Павлоград
У ПС повідомили о 23:50, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область, напрям руху – Павлоград.
Група БпЛА наближається до Павлограду з півночі,
– додали військові о 23:56.
Частина БпЛА зафіксована на межі Харківської та Полтавської областей.
БпЛа рухаються через Харківщину
Повітряні сили о 23:10 попередили Харківську область про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області.
Вони рухаються у південному напрямку.