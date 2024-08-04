Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.

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00:59, 4 августа

Зафиксировано БпЛА на севере Николаевской области. Они движутся на север.

00:58, 4 августа

БпЛА в Компанеевском районе Кировоградщины, направление на Кропивницкий,
– пишут в ПС.

00:30, 4 августа

В 00:29 воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

По данным мониторинговых каналов, туда через Николаевскую область движутся несколько "Шахедов".

00:19, 4 августа

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 00:19

00:17, 4 августа

Беспилотники движутся на Запорожье

В 00:17 зафиксировано движение БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье, вектор движения – на юг.

00:06, 4 августа

Часть БпЛа летит на Николаев

Воздушные силы предупредили, что БпЛА на Херсонщине изменили направление движения в сторону Николаева.

В Николаевской области объявили воздушную тревогу.

00:02, 4 августа

БпЛа движутся на Павлоград

В ПС сообщили в 23:50, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область, направление движения – Павлоград.

Группа БпЛА приближается к Павлограду с севера,
– добавили военные в 23:56.

00:01, 4 августа

Часть БпЛА зафиксирована на границе Харьковской и Полтавской областей.

23:59, 3 августа

БпЛа движутся через Харьковскую область

Воздушные силы в 23:10 предупредили Харьковскую область об угрозе применения вражеских ударных БпЛА из Белгородской области.

Они движутся в южном направлении.