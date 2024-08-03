Історію українського пілота розповіло командування ПС напередодні Дня Повітряних сил ЗСУ.

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Понад сотня успішних бойових вильотів

Зазначають, що за плечима пілота – понад 150 бойових вильотів. Джеф випустив близько півсотні ракет HARM та більше десятка керованих авіабомб JDAM, збив понад 10 безпілотників, знищував ворожі ППО та десятки разів прикривав українських штурмовиків.

За успішне виконання завдань пілота нагородили Хрестом бойових заслуг та орденом За мужність III ступеня".



Український пілот "Джеф" має понад сотню успішних бойових вильотів / Фото Повітряних Сил

Вирішальний день

23 листопада 2023 року Джеф сів у свій МіГ-29, заряджений американськими ракетами HARM. Його ціллю був російський С-400, який "заховався" за Донецьком.

"Джеф знав, що інші пілоти-побратими працюватимуть КАБами, тож якщо попередньо не знищити "чотирьохсотку" – хлопці будуть в серйозній небезпеці через російський ЗРК", – ідеться у повідомленні.

У ПС розповіли, що у момент набору швидкості, різкий удар в правий борт літака спровокував відмову кількох систем. Відтак, пілот мав два варіанти: відвернути літак, що призвело б до падіння, або таки випустити ракети для підтримки товаришів.

Утоснюють, що до рубежу пуску залишилося 30 секунд. Джеф вирішив продовжувати політ і випустив ракету HARM. У цей момент відмовила гідросистема, і літак схилився вправо.

Джеф на підбитому літаку знищив ворожу С-400

Ворожий винищувач випустив ще одну ракету по українському літаку. На висоті 300 метрів крен літака збільшився. Джеф на підбитому літаку випустив ще одну ракету HARM по ворожій системі ППО С-400.

Літак остаточно втратив керованість і падав. Пілот швидко пригадав всі помилки колег під час катапультування, "попрощався з літаком, попросивши у нього пробачення", закрив очі й потягнув ручку катапульти,

– додає командування.

Зазначають, що друга ворожа ракета влучила у борт. Після катапультування, Джеф приземлився всього 26 кілометрів до Донецька, безліч ДРГ і російських спецпризначенців. Це досить небезпечний район, а тому пілот швидко зняв маску і комбінезон, побіг у посадку та зателефонував побратиму на позивний Смерека.

Момент порятунку

Окупанти теж почали пошуки пілота і саме прочісували лісосмугу. Джеф наіть чув їхні вигуки: "Иди сюда, все свои, все хорошо".

Український пілот пробіг кілька кілометрів до точки, яку надіслав Смереці.

"І коли рятувальник, що зупинився за 10 метрів, почав пошепки кликати: "Де ти є? Я тебе не бачу!", Джеф тихо виліз зі схованки й ляснув його по плечі: "Я тут, поїхали!", – додали у Повітряних силах.

Через 3 місяці Джеф повернувся до строю. Пілот розповів, що для них немає простих чи складних місій — є лише реальні й нереальні. І реальних місій багато.