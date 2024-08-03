Потужні вибухи в тимчасово окупованому Криму лунали вночі проти 2 серпня. Супутникова система моніторингу пожеж NASA зафіксувала осередки займання на позиціях російської ППО поблизу Балаклави з 1:57 до 2:20 2 серпня.

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Що відомо про знищення С-400 росіян в Криму

Так, за підтвердженою інформацією, вчора (2 серпня – 24 Канал) підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф",

– заявили наші військові.

Вони додали, що також вразили підводний човен чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя. Човен затонув на місці влучання.

До речі, ще 2 серпня у телеграм-каналі "Кримський вітер" припускали, що ЗСУ вразили позицію ЗРК С-400 "Тріумф" – тобто чотири пускові установки на базі МАЗ-543 і радіолокаційної станції типу 92Н6.