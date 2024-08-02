У ніч проти 2 серпня в окупованому Криму було неспокійно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Євпаторії, Севастополі, Балаклаві, Сімферополі, Саках тощо. Росіяни заявляли про атаку ракетами ATACMS і роботу місцевої ППО.

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Нищівний удар по російській "Пе-ве-о"

Супутникова система моніторингу пожеж NASA зафіксувала осередки займання на позиціях російської ППО поблизу Балаклави, житлового масиву на півдні Севастополя. Проміжок часу з 1:57 до 2:20, коли були зафіксовані займання, збігається з часом ракетної атаки по російських об’єктах у районі Севастополя.

За повідомленням телеграм-каналу "Кримський вітер", вночі на півострові могли бути знищені аж чотири пускові установки С-400. Ймовірно, вони були розташовані на висотах Кая-Баш. Попередньо, уражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" – 4х ПУ на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.

Супутникові зображення сервісу моніторингу пожеж NASA поблизу Севастополя у ніч проти 2 серпня / Скриншот

До слова, нещодавно українські сили уразили військовий аеродром у Саках.