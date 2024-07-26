Зокрема, дісталося і аеродрому "Саки". Там спалахнула пожежа, ймовірно, через детонацію боєприпасів.

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Де лунали вибухи в Криму

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих жителів, у ніч проти п’ятниці, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Їх було чути в районах Євпаторії, Новофедорівки та Сімферополя.

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Підписник повідомляє: 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гул ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного і десь далеко, швидше за все, в Саках,

– мовиться у повідомленні.

Згодом місцеві повідомили про 5 "прильотів" в Євпаторії. Вони додали, що сирени вмикали після першого вибуху та п'ятого.

Вже о третій ночі з'явилася інформація про те, що аеродром "Саки" горить. Повідомляють про детонацію складу боєприпасів.

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"Ракети "повітря-повітря" у Саках полетіли у повітря. Разом із бортами", – повідомив один із підписників каналу.

Пожежа на аеродромі "Саки" / Фото "Кримського вітру"