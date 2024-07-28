Звільнення Криму залишається важливим, стратегічним завданням. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, додавши, що деокупація півострова потрібна навіть з ментального погляду.

До теми Комбінований удар по аеродрому "Саки" у Криму: як вплине на Південний фронт

Що для Росії означатиме втрата Криму

Можемо припустити, що Україна вже звільнила Луганськ і Донецьк. Тоді росіяни відійдуть, але у них залишиться надзвичайно великий тил. Вони збережуть боєздатність, а для російського населення кардинально нічого не зміниться, лиш трохи посунеться фронт.

А нам потрібно завдати російській армії таку поразку, щоб навіть останній житель російської "глибинки" розумів, що війна програна. Тоді почнуться процеси, коли Кремлю буде не до України,

– наголосив Євген Дикий.

Такою є ментальність росіян. Вони можуть пробачити своїм керманичам будь-які злочини, звірства, але тільки не слабкість і програні війни. Україні дуже важливо показати, що війна програна, а Крим є таким символом.

"Навіть якщо один український солдат перейде Перекоп, для пересічного росіянина війна програна. А у Владіміра Путіна почнуться серйозні проблеми, адже Крим – це "золотий ключик" до Кремля", – додав Дикий.

А з військового погляду звільнити Крим навіть легше, ніж Донбас. Там є два логістичні шляхи: Перекопський перешийок і Кримський міст. Натомість для Донеччини тилом є вся Росія.

Тому ми поступово готуємо Крим до деокупації. Вона не відбулася в той час, коли ми чекали, але це не скасовує того, що деокупація дуже потрібна. Це ще не близька перспектива, але те як ми її готуємо, вже дає певні переваги,

– зауважив ветеран російсько-української війни.

Ситуація на півострові вже показала, що у Росії серйозні проблеми з ППО. Для прикриття Криму вони забрали системи протиповітряної оборони з інших регіонів. Але Україна знищує все, що постачає ворог у Крим. Таку "приманку" треба обов'язково використовувати.