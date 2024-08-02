Вже традиційно місцева влада повідомляє про роботу "пе-ве-о". Нагадаємо, що не так давно російські ЗМІ було завдано удару по аеродрому "Саки" в Криму.

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Що відомо про атаку на Крим

Місцеві повідомляють, що чули вибухи у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.

Водночас так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.

Він також заявив про роботу "пе-ве-о" в Севастополі. Згодом Развожаєв розповів, що в районі вулиці Хрустальова буцімто впала частина збитої ракети. Також уламки нібито було зафіксовано в районі вулиць Отсрянкова, Сімонка та Учкуєвка.

Також російські телеграм-канали повідомляють про рух невідомих БпЛА над Чорним морем. Повідомляють про загрозу для Севастополя, Чорноморського та Сакського районів.

Один із підписників телеграм-каналу "Кримський вітер" повідомив, що під удар міг потрапити 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Кілен-бухті.

Зверніть увагу! Тривогу в Криму було знову оголошено після "прильоту".

Нагадаємо, що 23 червня через ідентичну недбалість росіян загинули мирні мешканці. В той день російське "пе-ве-о" збила ракету над пляжем, який був заповнений людьми, які нічого не підозрювали, адже тривогу ніхто не оголошував.