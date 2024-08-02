Уже традиционно местные власти сообщают о работе "пэ-ве-о". Напомним, что не так давно российские СМИ нанесли удар по аэродрому "Саки" в Крыму.

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Что известно об атаке на Крым

Местные сообщают, что слышали взрывы в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Саках, Заозерном, Каче.

В то же время так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена угроза удара баллистики.

Он также заявил о работе "пе-ве-о" в Севастополе. Впоследствии Развожаев рассказал, что в районе улицы Хрусталева якобы упала часть сбитой ракеты. Также обломки якобы были зафиксированы в районе улиц Отсрянкова, Симонка и Учкуевка.

Также российские телеграмм-каналы сообщают о движении неизвестных БпЛА над Черным морем. Сообщают об угрозе для Севастополя, Черноморского и Сакского районов.

Один из подписчиков телеграм-канала "Крымский ветер" сообщил, что под удар мог попасть 13 судоремонтный завод Черноморского флота России в Килен-бухте.

Обратите внимание! Тревога в Крыму была снова объявлена после "прилета".

Напомним, что 23 июня из-за идентичной халатности россиян погибли мирные жители. В тот день российское "пе-ве-о" сбила ракету над пляжем, который был заполнен людьми, которые ничего не подозревали, ведь тревогу никто не объявлял.