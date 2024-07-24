Про це розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Уточнимо, що дрони вдарили по порому "Славянин" противника у вівторок, 23 липня. Формально він був розташований у російському порті "Кавказ", що в Краснодарському краї ворожої держави.

Дивіться також Це політична ціль: чому замість удару по Кримському мосту Сили оборони обрали пором

Важливість атаки на російський пором "Славянин"

Спікер ВМС припустив, що росіяни будуть змушені вивести уражений пором з експлуатації. Проте залишається відкритим запитання, на який період часу.

Головним, звісно, є те, що це серйозний удар по військовій логістиці, ми на цьому наголошуємо. Пором вони використовували саме в цих (військово-логістичних – 24 Канал) цілях,

– сказав Плетенчук.

Речник ВМС уточнив, що пором "Славянин" – досить великий. Він може перевозити до 50 умовних вагонів з цистернами та до 25 вагонів з людьми.

Важливим є той момент, що він був тим елементом, який зв'язував материкову залізницю з кримською,

– наголосив представник Військово-морських Сил.

Плетенчук додав, що наразі окупанти не ризикують здійснювати військові перевезення Кримським мостом, оскільки конструкція може не витримати через пошкодження.

Загалом пором "Славянин", розташований у порті "Кавказ" у Чорному морі, був важливим транспортним засобом для ворога.

Пором "Славянин" – російський порт "Кавказ": дивіться розташування на карті від Google maps

Дивіться також Змусили росіян забитися в куточок, – Плетенчук сказав, як вдалося відігнати ворожий флот

Речник Військово-морських Сил згадував і про два інших уражених пороми в районі Криму, що були виведені з експлуатації. Ймовірно, йдеться саме про "Конро Трейдер" та "Авангард", які були під прицілом наприкінці травня 2023 року.

За словами спікера, якраз-таки після атаки на ці два пороми окупанти змушені були змінити признання порома "Славянин". Власне, він здійснював тривалий час міжнародні перевезення в Чорному морі, але коли були уражені "Конро Трейдер" та "Авангард", почав курсувати між окупованим Кримом і Росією.