Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що атака по порту, ймовірно, була військово більш вигідною. Він пояснив, що Кримський міст для Росії має найперше символічне значення.

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Чому Сили оборони не атакували Кримський міст

На думку Жданова, українські військові не знищують Кримський міст, бо вичікують момент, щоб зробити це під час якогось політичного дійства у Росії.

Це політична ціль, тому, можливо, його притримують для якоїсь події,

– сказав військовий експерт.

Втрата росіян

Олег Жданов зауважив, що росіяни зазнали суттєвої втрати, зокрема у порту "Кавказ" під ударом опинилося також поромне судно. Унаслідок цього противнику доведеться повертатись до залізниці, яку вони намагаються побудувати через Маріуполь, або переміщати вантаж на звичайні пороми й розвантажувати все у потрібних місцях.

Завантаження і розвантаження ворожих суден триває кілька діб, що, за умов доброї організації розвідки, даватиме можливість атакувати ворожі цілі,

– наголосив він.