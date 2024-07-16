Magura V5 виявився найефективнішим морським безпілотником під час вторгнення Росії в Україну. Цей дрон знищив понад 8 ворожих кораблів.

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Чи може Magura покласти край Кримському мосту

За словами представника ГУР Євгена Єріна, якщо буде стояти завдання знищити Керченський міст, то для виконання його навряд чи буде застосований лише один вид озброєння.

Єрін каже, що для пошкодження або знищення Кримського мосту використають щось більш глобальне за самі дрони Magura. Ймовірно, це буде кілька видів озброєння.

Водночас розвідник відмовився давати конкретних параметрів чи можливостей, якими планується наділити Magura. Втім, запевнив, що робота ведеться інтенсивно, і незабаром будуть результати.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про значну модифікацію дрона. На нього встановили ракети класу "повітря-повітря". Одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73. Це ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.