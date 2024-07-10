За попередньою інформацією, 8 кораблів Росії було повністю знищено. Про це йдеться у результатах досліджень польських науковців.

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Magura V5 – найрезультативніший морський БпЛА

За результатами досліджень, дрон Magura V5 виявився найбільш ефективним за увесь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто відзначити, що він є першим безпілотником, який має підтверджені знищені цілі. Воєнна розвідка України вказує на такі:

розвідувальний корабель "Иван Хурс" (пошкоджено в травні 2024 року);

патрульний корабель "Сергей Котов" (пошкоджено двічі у липні та вересні 2023 року);

десантний катер "Д-144 Серна" (потоплено у листопаді 2023 року);

десантний катер "Д-295 Акула" (потоплено у листопаді 2023 року);

ракетний катер "Ивановец" (потоплено у лютому 2024 року);

десантний корабель "Цезарь Куников" (потоплено у лютого 2024 року);

патрульний корабель "Сергей Котов" (потоплено у березні 2024 року);

два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75" (знищено у травні 2024 року).

Довідка. Magura V5 розроблений задля цілей Головного управління розвідки України. Він здатен виконувати безліч функцій. Наприклад, патрулювання та розвідка, допомога, протимінна діяльність.

Які дрони ще виоокремили дослідники

Експерти звернули увагу і на безпілотники: "Микола", "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150" та "Марічка". За відкритими даними, їх результативність в рази менша ніж в Magura V5. Але при цьому зазнали руйнувань понад 20 одиниць ворожого флоту.

Раніше стало відомо, що Росія завдала удар по іноземному судну в Одещині. Внаслідок цього загинуло дві людини.